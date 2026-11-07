Cerca de 8,5 mil estudantes farão o Enem neste domingo na região

Cerca de 8,5 mil candidatos inscritos devem participar da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 neste domingo (08) em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra. A segunda etapa da prova ocorre em 15 de novembro. Ao todo, 12 municípios do Vale do Ivaí e região devem disponibilizar transporte gratuitos, conforme relação divulgada pelo governo estadual (confira abaixo). Em todo o Paraná mais de 221 mil estudantes devem fazer a prova.



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O primeiro dia de prova tem duração de 5 horas e 30 minutos e terá 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de outras 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Na segunda fase do exame, as provas serão de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para participar do Enem os candidatos devem levar documento de identificação válido, físico ou digital, original e com foto. Algumas versões digitais serão aceitas, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. Capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

A caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente é o único material aceito para realização da prova, tanto para rascunho quanto para preencher o gabarito. Leve mais de uma unidade em caso de possíveis falhas.

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Não é necessário levar o cartão de confirmação da inscrição, mas é recomendado pelo Inep. No documento, constam as informações sobre local de prova, idioma escolhido (inglês ou espanhol) e atendimento especializado (se houver). Durante a prova, o papel deve ficar guardado.

INSCRITOS NA REGIÃO

O número de inscritos neste ano é 15% maior que a última edição, quando foram registradas pouco mais de 7,3 mil inscrições. Os números são do Painel Enem 2026, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Apucarana concentra o maior contingente entre essas cidades, com 2,8 mil candidatos, alta de 11% sobre a edição anterior. Arapongas aparece em seguida, com 2,2 mil inscritos e avanço de 14%.

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Mauá da Serra teve o maior crescimento percentual do grupo: 26%. O município passou de 495 para 625 participantes.

TRANSPORTE GRATUITO

A lista de municípios que ofertarão transporte gratuito aos candidatos inclui Arapongas, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Kaloré, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia. A orientação é procurar a escola estadual onde o aluno está matriculado, a prefeitura ou o Núcleo Regional de Educação (NRE) para confirmar a disponibilidade, os trajetos, os horários e os pontos de embarque.

A organização ocorre por meio de uma articulação entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), os NREs e as administrações municipais. O atendimento considera estudantes que precisam viajar entre cidades, moradores de áreas rurais e candidatos que vivem longe dos locais de aplicação.

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Em todo o Paraná, cerca de 60% dos estudantes que precisam de transporte já estão com o deslocamento confirmado, segundo a Seed-PR. Mais de 65 municípios haviam confirmado o atendimento, conforme a diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Eliane Teruel Carmona.

A chefe do Departamento de Transporte Escolar, Claudia Akel, ressalta que o serviço para o Enem não está automaticamente previsto no Programa Estadual de Transporte Escolar (Pete), destinado à rotina regular das escolas. Como as provas ocorrem aos domingos, os candidatos precisam consultar previamente a organização local.



