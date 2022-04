Da Redação

Cerca de 400 quilos de ração são furtados em Bom Sucesso

Cerca de 400 quilos de ração para aves furtados de um sítio localizado em Bom Sucesso, nesta quinta-feira (17), foram abandonados em uma estrada rural próximo à propriedade.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o caseiro do local informou que foi furtado do silo uma grande quantidade de ração para aves e que os autores colocaram a ração em sacos. Porém, por motivos desconhecidos, conforme o boletim, aproximadamente 400 quilos do produto levado foi abandonado nas proximidades do sítio.

A vítima foi orientada pelos policiais e a ração recuperada.