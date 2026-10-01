Cerca de 400 mil peixes morrem em empresa após falta de energia em São João do Ivaí

A empresa Mais Fish, localizada na região de Ubaúna, em São João do Ivaí (PR), teve prejuízo estimado em milhões de reais após a morte de aproximadamente 300 a 400 mil peixes. O caso ocorreu entre terça-feira (29) e quarta-feira (30), quando a unidade ficou cerca de 23 horas sem fornecimento regular de energia, comprometendo os equipamentos que mantêm a oxigenação dos tanques.

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Segundo o proprietário, Edilson Pini, a produção de seis meses foi perdida. Os peixes maiores, que estavam próximos do abate, foram os mais afetados. A empresa atua há mais de 30 anos no local, emprega entre 50 e 60 funcionários e atende clientes em cerca de 100 municípios do Paraná.

Edilson afirmou que os esforços com geradores e outras medidas não foram suficientes para salvar os peixes. “A gente fez todos os esforços humanos, fizemos todos os esforços de produto, de gerador e tudo, e não foi suficiente. O prejuízo é muito alto, muito alto”, relatou ao Canal HP. Ele disse que a empresa conseguiu preservar praticamente toda a população de um tanque com peixes pequenos, mas não os demais.

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O prejuízo ainda está sendo calculado. Questionado sobre a possibilidade de ultrapassar R$ 5 milhões, Edilson destacou que o impacto envolve também o abastecimento da agroindústria e o faturamento previsto para os próximos meses. “É difícil calcular agora, porque a nossa empresa, em seis meses, faturaria muito mais que isso aí. Esse era o produto que ia para dentro da nossa agroindústria durante seis meses, atender os nossos clientes. Hoje nós estamos sem a matéria-prima”, explicou.

A empresa agora trabalha para retirar os peixes mortos, dar destinação adequada e preparar os tanques para retomar a produção. “Agora é uma corrida primeiro para nós limparmos o ambiente, dar o destino correto para tudo isso, para não causar poluição, zerar esses tanques, começar o tratamento e começar tudo de novo”, disse Edilson.

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O proprietário também reclamou das frequentes oscilações de energia na região. Segundo ele, a propriedade possui aproximadamente 150 aeradores, e as interrupções provocam desligamentos e partidas simultâneas, afetando painéis, circuitos e outros equipamentos. Edilson informou que advogados estão avaliando o caso e que a empresa reúne provas para buscar seus direitos. “Eu tenho que recorrer diante dos meus direitos e daquilo que aconteceu com a gente”, declarou.

Copel atribui interrupção a danos provocados por temporal

A Copel informou que um evento climático severo atingiu a região rural de São João do Ivaí na tarde de terça-feira (29), provocando danos ao sistema elétrico, principalmente o rompimento de cabos em áreas de difícil acesso. A companhia mobilizou 23 equipes para atender 385 emergências causadas pelo temporal em toda a área de abrangência da Base de Serviços de Ivaiporã. Eletricistas do programa Copel Agro também participaram dos trabalhos.

Sobre o atendimento à Mais Fish, a companhia afirmou que cinco equipes atuaram diretamente na ocorrência. “Devido à complexidade dos danos e à necessidade de reconstrução de trechos da rede elétrica, cinco equipes da Copel, entre técnicos de obras e eletricistas, atuaram diretamente na ocorrência que atingiu a unidade consumidora informada pelo veículo. Os trabalhos foram concluídos na manhã da quarta-feira (30), com o restabelecimento do fornecimento de energia”, informou.

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As informações são do Canal HP