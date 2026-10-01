Cerca de 400 mil peixes morrem em empresa após falta de energia em São João do Ivaí
Unidade ficou cerca de 23 horas sem fornecimento regular de energia, comprometendo os equipamentos que mantêm a oxigenação dos tanques
A empresa Mais Fish, localizada na região de Ubaúna, em São João do Ivaí (PR), teve prejuízo estimado em milhões de reais após a morte de aproximadamente 300 a 400 mil peixes. O caso ocorreu entre terça-feira (29) e quarta-feira (30), quando a unidade ficou cerca de 23 horas sem fornecimento regular de energia, comprometendo os equipamentos que mantêm a oxigenação dos tanques.
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Segundo o proprietário, Edilson Pini, a produção de seis meses foi perdida. Os peixes maiores, que estavam próximos do abate, foram os mais afetados. A empresa atua há mais de 30 anos no local, emprega entre 50 e 60 funcionários e atende clientes em cerca de 100 municípios do Paraná.
Edilson afirmou que os esforços com geradores e outras medidas não foram suficientes para salvar os peixes. “A gente fez todos os esforços humanos, fizemos todos os esforços de produto, de gerador e tudo, e não foi suficiente. O prejuízo é muito alto, muito alto”, relatou ao Canal HP. Ele disse que a empresa conseguiu preservar praticamente toda a população de um tanque com peixes pequenos, mas não os demais.
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O prejuízo ainda está sendo calculado. Questionado sobre a possibilidade de ultrapassar R$ 5 milhões, Edilson destacou que o impacto envolve também o abastecimento da agroindústria e o faturamento previsto para os próximos meses. “É difícil calcular agora, porque a nossa empresa, em seis meses, faturaria muito mais que isso aí. Esse era o produto que ia para dentro da nossa agroindústria durante seis meses, atender os nossos clientes. Hoje nós estamos sem a matéria-prima”, explicou.
A empresa agora trabalha para retirar os peixes mortos, dar destinação adequada e preparar os tanques para retomar a produção. “Agora é uma corrida primeiro para nós limparmos o ambiente, dar o destino correto para tudo isso, para não causar poluição, zerar esses tanques, começar o tratamento e começar tudo de novo”, disse Edilson.
O proprietário também reclamou das frequentes oscilações de energia na região. Segundo ele, a propriedade possui aproximadamente 150 aeradores, e as interrupções provocam desligamentos e partidas simultâneas, afetando painéis, circuitos e outros equipamentos. Edilson informou que advogados estão avaliando o caso e que a empresa reúne provas para buscar seus direitos. “Eu tenho que recorrer diante dos meus direitos e daquilo que aconteceu com a gente”, declarou.
Copel atribui interrupção a danos provocados por temporal
A Copel informou que um evento climático severo atingiu a região rural de São João do Ivaí na tarde de terça-feira (29), provocando danos ao sistema elétrico, principalmente o rompimento de cabos em áreas de difícil acesso. A companhia mobilizou 23 equipes para atender 385 emergências causadas pelo temporal em toda a área de abrangência da Base de Serviços de Ivaiporã. Eletricistas do programa Copel Agro também participaram dos trabalhos.
Sobre o atendimento à Mais Fish, a companhia afirmou que cinco equipes atuaram diretamente na ocorrência. “Devido à complexidade dos danos e à necessidade de reconstrução de trechos da rede elétrica, cinco equipes da Copel, entre técnicos de obras e eletricistas, atuaram diretamente na ocorrência que atingiu a unidade consumidora informada pelo veículo. Os trabalhos foram concluídos na manhã da quarta-feira (30), com o restabelecimento do fornecimento de energia”, informou.
As informações são do Canal HP