Cerca de 20 novas empresas 'nascem' por dia em Apucarana e região

Por dia, a região ganha cerca de 20 novas empresas. Entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 5,7 mil aberturas e 2,8 mil baixas, um saldo de 2,9 mil novos negócios em Apucarana, Arapongas, Sabáudia e mais 25 municípios. O resultado corresponde a um aumento de 24,8% em comparação ao mesmo período do ano passado e supera a média estadual de 19,8%. Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), os quais apontam mais de 70 mil empresas ativas na região.

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Os maiores saldos são de Arapongas, com 1,2 mil novos negócios; Apucarana, com 878; e Ivaiporã, com 124 (veja o infográfico). Os segmentos com melhor desempenho são comércio e reparação de veículos automotores (570), indústria de transformação (412), transporte, armazenagem e correio (396) e construção civil (269).

A maioria das novas empresas abertas neste ano se enquadra na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI). Conforme a Jucepar, foram 4,1 mil aberturas e 2,5 mil baixas, um saldo de 2.113 MEIs. Outros 1.162 registros são referentes à Sociedade Empresária Limitada (SEL). Em contrapartida, 313 registros de empresários individuais foram encerrados na região no período.

Em relação a maio, a região fechou com saldo de 514 novos negócios, um aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado.

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Para o economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, o saldo positivo reflete a confiança do investidor no atual momento econômico. Ele aponta que existem fatores definidores para esse cenário, como a estabilidade econômica, que ativa a coragem dos empreendedores por afastar o risco de oscilações bruscas que imponham perdas, e o aumento da renda, que vem impulsionando o consumo.

Outro aspecto fundamental, segundo o especialista, é o crescimento da produtividade e a força das parcerias locais. Com empresas maiores ganhando projeção nacional e internacional, surge uma rede de negócios locais para o fornecimento de insumos, gerando um efeito multiplicador na economia da região. “Os empresários trabalham localmente, mas com a cabeça no global. Isso tudo explica o surgimento de novos empreendedores regionais, que veem no momento uma oportunidade de se lançarem como empresários. É a hora em que empresas de todos os tamanhos tiram o projeto da gaveta para colocar em prática o que estava há tanto tempo guardado”, analisa Cruz.

PARANÁ

O Paraná fechou os cinco primeiros meses de 2026 com saldo positivo de 83.095 empresas, resultado 19,8% superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando o Paraná acumulou saldo positivo de 69.314 negócios. Para o presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), Marcos Rigoni, o resultado mostra que o empreendedor acredita em investir no Estado.

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“O Paraná tem um ambiente totalmente favorável para quem quer empreender, principalmente pelas políticas adotadas desde 2019 para desburocratização no processo de abertura de empresas. Hoje a Junta Comercial é 100% digital, sem a necessidade que o empreendedor venha pessoalmente. Com inteligência artificial e o trabalho dos nossos colaboradores, conseguimos liberar registros de contratos em minutos”, avalia.







