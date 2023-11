Centro Novo de Ivaiporã e Estudante Exemplar são premiados no PGP-PR

O projeto do Centro Novo de Ivaiporã e o programa Estudante Exemplar foram premiados no 11º Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) 2023 com Certificado de Reconhecimento e 2º lugar em Educação – respectivamente. A cerimônia de encerramento foi realizada durante a Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Paraná, na terça-feira, dia 31 de outubro, com a participação de prefeitos, secretários municipais, deputados e lideranças políticas.

O 11º PGP-PR homologou 186 iniciativas em 59 municípios – 41 delas foram premiadas, reconhecendo 26 cidades do Paraná. O prefeito Carlos Gil, presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão), e os vereadores Gertrudes Bernardy e José Maria Carneiro participaram da Sessão Solene.

O deputado Ney Leprevost representou o presidente da Assembleia Legislativa e proponente da solenidade – deputado Ademar Traiano, e afirmou que se trata de projetos de gestão solidária, participativa, ambientalmente corretas e responsáveis do ponto de vista social. “O Paraná tem a melhor safra de prefeitos da história! Houve renovação e a população se conscientizou sobre política, elegendo gestores públicos e não políticos profissionais”, declarou Ney Leprevost.

A Prefeitura concorreu com o projeto Centro Novo de Ivaiporã: Fortalecido, Sustentável e Desenvolvido, que revitalizou a Avenida Brasil (Fase I) tornando-o mais sustentável e atraente para moradores, visitantes e investidores. Este mês, será licitada a Fase II do projeto Centro Novo de Ivaiporã.

Estudante Exemplar

O programa Estudante Exemplar, que é desenvolvido em cumprimento à Lei Municipal 3.572 de 26 de julho de 2021, prevê estágio remunerado na Prefeitura, por meio período. A Lei 3.572 foi sancionada em decorrência do projeto apresentado pela vereadora Gertrudes Bernardy, em parceria com Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã, objetivando evitar a evasão escolar e motivar os alunos a se dedicarem aos estudos.

“A gestão orgulha-se por constar entre os premiados do Prêmio Gestor Público Paraná, porque representa o nosso compromisso em tornar a cidade mais sustentável – além do reconhecimento ao trabalho das nossas equipes”, afirmou Carlos Gil.

Gertrudes Bernardy, que foi a proponente do programa Estudante Exemplar, expressou satisfação. “É gratificante colaborar com a promoção da educação e na prevenção da evasão escolar. Trabalhamos em parceria com o Núcleo Regional de Educação para criar esta oportunidade para os estudantes”, disse a vereadora.

