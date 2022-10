Centro de Tratamento da Covid-19 é desativado em Jandaia do Sul

Da Redação

O Centro de Tratamento da Covid-19 (CTC) de Jandaia do Sul, município do Estado do Paraná, encerrou suas atividades nesta sexta-feira (07). O local era destinado ao atendimento de quadros de sintomas gripais ou crises respiratórias. O momento contou com a presença de autoridades, servidores da saúde e pacientes que venceram o coronavírus.

Na oportunidade, foi realizada uma missa para os funcionários que atuaram no CTC, como forma de agradecimento pelo trabalho de excelência prestado, durante todo o período pandêmico, auxiliando os pacientes e familiares para que tivessem um tratamento digno.

O Departamento de Saúde de Jandaia do Sul informa que, a partir de agora, pessoas com quadros de sintomas gripais ou crises respiratórias deverão se dirigir até as UBS's da cidade para serem atendidas e, em casos graves que necessitem de atendimento de urgência, no Pronto Atendimento Municipal (PAM), localizado no mesmo espaço que atendia o CTC.

