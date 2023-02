Centro de Convivência do Idoso realiza Folia da 3ª Idade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nem a chuva conseguiu desanimar os foliões mais animados da cidade de Cambira. Sob a direção do Durvalino Augusto, nesta quinta-feira (16), no Centro de Convivência do Idoso Titti Rivelini, foi realizada a “Folia da Terceira Idade”.

continua após publicidade .

O prefeito Emerson Toledo e a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Vanessa Marques, marcaram presença na festa. “É sempre uma alegria poder estar com os jovens da terceira idade, a alegria deles é contagiante. Esse é um tipo de acontecimento que nos deixa muito felizes”, disse o prefeito.

-LEIA MAIS: Prefeito de Cambira visita o deputado federal Beto Preto, em Brasília

continua após publicidade .

O evento, segundo a prefeitura de Cambira, promove integração entre os idosos, resgatando as tradições das folias carnavalescas, embalado com as clássicas marchinhas que marcaram época.

Siga o TNOnline no Google News