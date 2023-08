Centro da criança e adolescente é arrombado em Ariranha do Ivaí

O Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CEACA) foi alvo de arrombamento no final de semana em Ariranha do Ivaí.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na manhã de segunda-feira (7).

No local, a solicitante informou aos policiais que ao chegar para trabalhar de manhã, constatou que além do trinco uma porta de vidro na parte de trás da estrutura estar quebrada, uma segunda porta de madeira estava arrombada.

O interior do CEACA estava todo revirado, inclusive as gavetas do escritório haviam sido mexidas e com objetos espalhados pelo chão. Ela informou ainda não ter sentido falta de nenhum objeto furtado.

No terreno há fácil acesso pelos fundos, sem muros ou grades, nem mesmo câmeras de segurança.

A solicitante relatou ainda, que o pagamento foi na sexta-feira (4), e que o autor do arrombamento possivelmente estava em busca desse dinheiro.

A Equipe orientou a solicitante e realizou buscas por câmeras nas ruas adjacentes, e por possíveis testemunhas do ocorrido, sem êxito.

