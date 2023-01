Centro Convivência de J. Alegre tem câmeras de monitoramento furtadas

Da Redação

O Centro de Convivência de Jardim Alegre localizado na Rua Tamoios foi alvo de furto. Foram levados do local duas câmeras de monitoramento.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na terça-feira (3). Aa responsável pelo Centro de Convivência relatou aos policiais que deu por falta de duas câmeras de monitoramento.

Ao checar as filmagens pela manhã, ela constatou que uma das câmeras foi levada no primeiro dia do ano, ás 05h18. A outra foi furtada também de madrugada às 3h30.

Nas filmagens é possível visualizar um indivíduo que até o momento não foi identificado. Diante dos fatos, a responsável pelo Centro de Convivência foi orientada quanto as medidas a serem tomadas.

A solicitante também foi orientada a baixar as imagens para serem entregues a Polícia Civil, que deve investigar o caso.

