Central da Agricultura Familiar de Ivaiporã é inaugurada; veja

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil (PSD) inaugurou nesta sexta-feira (28), Dia do Agricultor, a Central da Agricultura Familiar de Ivaiporã (CAFI). O espaço visa proporcionar uma estrutura adequada para que os produtores rurais do município e também da região possam vender os produtos hortifrutigranjeiros diretamente às redes de supermercados, restaurantes, frutarias, quitandas, entre outros, eliminando intermediários e garantindo preços mais justos tanto para os produtores quanto para os compradores. (VEJA VIDEO ABAIXO)

continua após publicidade

LEIA MAIS: Parque de Exposições de Ivaiporã tem 55% das obras concluídas

A Cafi está localizada na Rodovia Celso Fumio Makita, em um terreno de 7.490m² com 1.600m² de área construída. No total, entre a reforma do barracão e a compra de equipamentos, a Prefeitura de Ivaiporã investiu recursos próprios na ordem de R$ 1,2 milhão. Segundo o prefeito Carlos Gil, ao inaugurar a CAFI no Dia do Agricultor, a administração municipal reafirma o compromisso com os produtores rurais de Ivaiporã e também da região de valorização do homem do campo.

continua após publicidade

“Esta iniciativa é um passo importante para fortalecer e valorizar o trabalho dos agricultores, proporcionando um espaço para comercialização direta dos produtos, promovendo a agricultura sustentável e encurtando o caminho entre o produtor e o consumidor. Que este Dia do Agricultor seja apenas mais um marco em uma jornada de prosperidade, respeito e valorização do trabalho rural”, destacou Carlos Gil.

A CAFI tem espaços de armazenamento refrigerado, facilitando a conservação dos alimentos e mantendo a qualidade e cozinha industrial para produção de alimentos, além de fornecer espaços apropriados para capacitação e treinamento dos agricultores. De acordo com o secretário municipal de agricultura de Ivaiporã, Carlos Cezar Barra de Oliveira a expectativa é de que a produção da agricultura familiar seja impulsionada, gerando mais empregos e renda.

“Era um projeto muito esperado pelos produtores para alavancar o desenvolvimento, em especial, o processo de organização e comercialização do setor hortifrutigranjeiro. Temos agregado ao programa neste primeiro momento mais de 100 produtores, 50 de Ivaiporã e mais 50 de associações de outros municípios como Lunardelli, Jardim Alegre, Ariranha, Arapuã, Lidianópolis, Cândido de Abreu e Manoel Ribas”. Rone Lourenço Cobianchi, presidente da Associação de Produtores do Município de Ivaiporã, que vai gerir a CAFI, disse que com a central, Ivaiporã e região deixarão de ser coadjuvantes e passarão a se tornar protagonistas do processo de comercialização.

continua após publicidade

“A agricultura familiar é muito importante para o país, hoje 70% do alimento produzido no Brasil é da agricultura familiar. Com esse empreendimento que está sendo inaugurado hoje acredito que vamos ampliar a produção de alimentos em toda a região", assinalou Cobianchi.

Para o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, é um importante investimento da Prefeitura de Ivaiporã para apoiar o desenvolvimento regional. “Agradeço o prefeito Carlos Gil por essa iniciativa e por este investimento que vai fortalecer a agricultura familiar. Importante também por não ser algo apenas para Ivaiporã, mas também para os agricultores familiares de toda a região”, destacou Grola.



Veja:

Siga o TNOnline no Google News