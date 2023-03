Centrais da Sanepar estarão abertas neste sábado (11); saiba os locais

Da Redação

Central de Relacionamento da Sanepar

A Sanepar irá abrir as Centrais de Relacionamento em todas as regiões do Estado neste sábado (11), das 09 às 15 horas, para atender presencialmente os clientes. A relação de cidades e dos endereços está disponível no site oficial da companhia.

O principal objetivo da ação é facilitar a negociação de débitos em atraso por meio do Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip). As condições são bastante vantajosas para os consumidores, como o pagamento da dívida em 60 parcelas, além da isenção de multa e redução da taxa de juros. O prazo de adesão ao programa foi estendido até 31 de julho.

O Reclip é a melhor oportunidade para o cliente negociar débitos e evitar o corte no fornecimento de água por falta de pagamento, uma vez que, a partir do dia 1º de junho, começará a suspensão do serviço de água por inadimplência. A Sanepar retomará o corte no fornecimento depois de três anos sem suspender os serviços por falta de pagamento.





Confira algumas vantagens do Reclip

Parcelamento em até 60 vezes, sem valor mínimo por parcela.

Redução da taxa de juros de parcelamento de 1,30% para 0,3% ao mês;

Isenção de multa de 2% referente às faturas em atraso negociadas;

Isenção da cobrança de juros moratórios;

Dispensa da obrigatoriedade de valor mínimo de entrada;

A adesão também pode ser feita pelo site e pelo WhatsApp (41) 99544-0115.





Água solidária

A abertura das Centrais de Relacionamento também vai possibilitar a adesão dos clientes ao programa Água Solidária, que beneficia famílias com tarifa reduzida. Têm direito as famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados e têm consumo de até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

