Censo do IBGE garante visitas em Cambira

A equipe do IBGE continua fazendo um pente-fino em Cambira

O coordenador de área do escritório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Apucarana, Rafael de Castro Francischini, negou nesta terça-feira que 648 residências ficaram de fora da coleta de dados do Censo Demográfico em Cambira, conforme informou o prefeito Emerson Toledo Pires (PSD) na edição da Tribuna do último final de semana. Segundo ele, o número é bem menor, ou seja, 50 casas. Ele informa que 462 residências são vagas, ou seja, estariam desocupadas ou colocadas para alocação. Outras 186 são ocasionais em que moradores não foram encontrados.

De qualquer forma, a equipe do IBGE continua fazendo um pente-fino em Cambira com visitas a possíveis moradores que ficaram de fora da pesquisa de campo. Esse trabalho se estende até o próximo dia 15, se necessário. Depois disso, o órgão vai se ocupar com a compilação e finalização dos dados finais.

A expectativa do prefeito Emerson Toledo Pires é que Cambira atinja pelo menos 10.188 habitantes neste Censo, o que passaria o município do coeficiente 0.6 para 0.8 no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Com isso, a Prefeitura poderia ter um acréscimo de cerca de R$ 4 milhões na sua arrecadação anual.

