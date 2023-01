Da Redação

Censo do IBGE ainda não foi concluído em cinco municípios da região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu o Censo 2022 em sete municípios da região: São Pedro do Ivaí, Marumbi, Kaloré, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Novo Itacolomi e Marilândia do Sul. Em outros cinco (Apucarana, Califórnia, Rio Bom, Cambira e Mauá da Serra), o trabalho deve ser finalizado apenas em fevereiro.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (26) pelo coordenador de área do IBGE em Apucarana, Rafael de Castro Francisquini, que responde por 12 municípios da região. Inicialmente, a previsão do instituto era concluir os trabalhos em outubro de 2022. O prazo foi ampliado para 31 de janeiro de 2023, mas houve novo atraso na coleta das informações. “Agora, estamos na reta final nesses municípios”, afirma Francisquini.

Em Apucarana, onde os recenseadores tiveram problemas para acessar alguns condomínios, houve uma melhora na situação, segundo o coordenador, com a população que reside nesses prédios residenciais passando a colaborar de forma mais significativa.

Mesmo assim, o instituto disponibilizou um número de telefone (que funciona também como WhatsApp) para que os apucaranenses que ainda não foram recenseados ou estejam em dúvida possam entrar em contato com o posto de coleta na cidade. O número é o (43) 99654-0548. “É possível fazer a ligação ou mandar mensagem do WhatsApp. Há também o telefone 137, pelo qual as pessoas também podem comunicar que não foram ainda recenseadas”, explica o coordenador.

Em dezembro, o IBGE chegou a divulgar uma parcial com números da população por município. Os dados apresentaram informações parciais, já que a coleta ainda não havia terminado. Dos 27 municípios da região, 21 apresentaram aumento populacional. Os números oficiais, no entanto, devem ser divulgados somente após a finalização do trabalho em todos os municípios. A previsão é que isso ocorra apenas em abril.

