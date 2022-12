Censo 2022 entrevistou 85% dos moradores na região, aponta IBGE

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O IBGE também divulgou uma estimativa populacional dos municípios de todo o País com base no trabalho feito pelos recenseadores até 25 de dezembro

Balanço divulgado nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 85% dos moradores da área do órgão em Apucarana, que abrange 12 municípios, responderam ao Censo 2022 até agora. O trabalho dos recenseadores, que deveria ser finalizado em outubro, deve ser concluído apenas em 31 de janeiro de 2023.

continua após publicidade .

O IBGE também divulgou uma estimativa populacional dos municípios de todo o País com base no trabalho feito pelos recenseadores até 25 de dezembro. Em alguns casos, os números divulgados são menores do que a estimativa feita pelo próprio instituto em 2021. Segundo o IBGE, essa diferença ocorre justamente porque o censo ainda está em andamento.

O coordenador de área do IBGE em Apucarana, Rafael de Castro Francisquini, afirma que apenas três dos 12 municípios sob sua responsabilidade na região já concluíram o Censo 2022: Bom Sucesso, Kaloré e Marumbi. Em dois (Apucarana e Rio Bom) os trabalhos estão mais atrasados e em três (São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul e Marilândia do Sul) estão na reta final. Nos demais (Mauá da Serra, Califórnia, Novo Itacolomi e Cambira) estão em fase avançada. Ele diz que não está autorizado a divulgar o percentual dos trabalhos por município.

continua após publicidade .

Rafael Francisquini afirma ser possível concluir o Censo 2022 até 31 de janeiro de 2023, apesar das dificuldades registradas na região durante todo o trabalho iniciado em agosto, com falta de recenseadores e atrasos de pagamentos.

TELEFONE

Os moradores de domicílios nos quais ninguém respondeu à pesquisa devem ligar para o Disque-Censo 137, que está atendendo em todos os estados do país desde a última terça-feira (27). O serviço será disponibilizado de forma gradativa, de acordo com o andamento da coleta em cada local. Para saber se o Disque-Censo está disponível no seu município é preciso acessar o site https://censo2022.ibge.gov.br/. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana, das 8h às 21h30.

Prévia traz dados colhidos até 25 de dezembro

continua após publicidade .

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem uma estimativa que mostra que os 26 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas têm 464.069 habitantes. O número é um pouco maior do que o previsto em 2021 pelo próprio IBGE (463.274 habitantes).

Os dados são uma prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro. A divulgação é uma exigência do Tribunal de Contas da União (TCU). O repasse das estatísticas é necessário para os cálculos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), fonte de recursos das prefeituras.

O IBGE entrega os números anualmente para o TCU. Nos anos de Censo, são enviados os dados do próprio recenseamento. Como a coleta de 2022 só será finalizada em 2023, o instituto fez adaptações na metodologia, utilizando projeções para complementar os resultados apurados nos domicílios até o Natal.

continua após publicidade .

Nos 27 municípios da região, seis aparecem provisoriamente com redução de população: Apucarana, Arapongas, Faxinal, Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí e São Pedro do Ivaí. No entanto, o censo ainda continua na maioria desses municípios e os dados devem mudar com a finalização do trabalho. Em Apucarana, por exemplo, a população estimada em 2022 é de 135.969 habitantes contra 137.438 na estimativa do IBGE feita no ano passado. O censo em Apucarana, porém, é um dos mais atrasados na região, conforme o coordenador de área do instituto, Rafael Francisquini.

Segundo ele, essa diferença ocorre justamente porque o censo ainda está em andamento. “O número consolidado da população será conhecido apenas ao final dos trabalhos do censo”, pondera.

Por, Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News