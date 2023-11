Cemitério de Ivaiporã recebe multidão para celebrar Dia de Finados

Um grande número de pessoas estão visitando o Cemitério Municipal de Ivaiporã nesta quinta-feira (2), Dia de Finados. A movimentação começou cedo, com os portões sendo abertos por volta das 7 horas.

De acordo com Jeferson Palopoli, chefe de serviços de conservação do Cemitério Municipal, o fluxo de pessoas que passaram pelo local até agora foi intenso, mas sem aglomerações. “A expectativa é que, ao longo do dia, passem pelo cemitério de 15 a 20 mil pessoas”, relatou.

Neste ano, os visitantes encontram o cemitério com diversas melhorias. A área administrativa foi ampliada e reformada, além da construção de banheiros. As calçadas internas e externas foram reformadas, garantindo maior acessibilidade.

Outras melhorias incluíram a revitalização do gramado, instalação de um sistema de iluminação eficiente, ampliação da rede de água, e a implementação de câmeras de segurança para garantir a integridade do espaço. Além disso, a Prefeitura recapeou as ruas internas.

Com mais de 50 anos de existência, o Cemitério Municipal de Ivaiporã começou a funcionar em 1968 na área onde está localizado hoje, entre as Ruas Amazonas, Alvorada e Av. Maranhão. Inicialmente, durante a colonização do município, o cemitério funcionou no centro da cidade, na Rua Rio Grande do Sul.

