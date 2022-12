Cemic de Bom Sucesso é arrombado e 20 quilos de carne são furtados

Da Redação

O Centro Educacional do Menor Integrado a Comunidade (Cemic) de Bom Sucesso foi alvo de arrombamento e 20 quilos de carne bovina foram furtados. A Polícia Militar (PM) foi chamada para a atender a ocorrência por volta das 19h50 desta quinta-feira (22).

Conforme a PM, a porta dos fundos do centro foi arrombada. Além de toda a carne, um botijão de gás também foi furtado. A polícia registrou um Boletim de Ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Homem morre baleado em Jandaia do Sul; outros dois ficam feridos

A Defesa Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender três vítimas que foram baleadas nesta quinta-feira (22) em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Guilherme Gimenes Duarte, morreu ao dar entrada no hospital.

Os tiros foram disparados contra os homens na Rua Arthur Monfredinho, na região da Vila Rica. Segundo a Defesa Civil, os baleados foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia. Um, de 26 anos, foi atingido na perna, e o outro sofreu disparo no fêmur.

