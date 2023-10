Celulares de clientes são furtados de loja de assistência na região

Uma loja de assistência técnica de aparelhos eletrônicos foi invadida na região central de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, e cerca de 70 celulares de clientes foram furtados. O proprietário do estabelecimento relatou que mais sete televisões, também de clientes que esperavam o conserto, foram levadas.

A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (22), por volta das 10h20, na Rua Atlântico. Conforme o boletim de ocorrência, o dono da loja conta que chegou no estabelecimento e se deparou com a porta arrobada. O furto provavelmente teria acontecido durante a madrugada, pois ele também relata que havia trabalhado até às 22h30 da noite de sábado (21).

As dezenas de celulares e as TVs eram de marcas diversas, e o dono da assistência não soube especificar o modelo de cada um deles. Diante do fato, a Polícia Militar (PMPR) orientou a vítima quanto os procedimentos cabíveis.

