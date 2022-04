Da Redação

Celular é encontrado na beira de plantação em Marilândia

Dando continuação a um roubo agravado em Marilândia do Sul, a Polícia Militar (PM), com ajuda de populares, localizou um celular quebrado em uma área rural da cidade, nesta quinta-feira (17).



Conforme a equipe, as pessoas que acharam o telefone procuravam pertences e objetos da vítima do crime, que podem ter sido abandonados na área rural.

De acordo com o boletim, o aparelho foi encontrado na beira de uma plantação e a suspeita é de que o objeto pode pertencer a um dos autores do roubo. O telefone é da marca Xiaomi, modelo Redmi, estava com um chip e com a tela quebrada, possivelmente devido à uma máquina agrícola ou veículo ter passado por cima.

A PM apreendeu o aparelho e orientou as pessoas que encontraram o objeto.