Celular desaparece, após mulher dar carona para desconhecida

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã estava em patrulhamento na manhã de sábado (12) pela Av. Paraná quando foi abordada por uma mulher. Ela disse ter dado carona para uma desconhecida e que pouco depois que a mulher desceu do veículo sentiu falta de seu celular.

Enquanto a equipe de posse das características da mulher fazia o patrulhamento, a solicitante entrou em contato via 190 e informou ter visto a suspeita próximo a Lanchonete do Marinho, na Av. Estevão Marciano do Santos.

Os policiais foram ao local e abordaram a suspeita, que negou ter subtraído o celular. Feito revista pessoal foi encontrada uma tornozeleira rompida.

Em consulta via sistema foi verificado através do mandado de monitoração eletrônica que a abordada ainda deveria estar usando a tornozeleira. Ela deve responder por descumprir sentença judicial.