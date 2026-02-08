Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
FURTO QUALIFICADO

Celular com WhatsApp de supermercado é furtado em Borrazópolis

Ação foi registrada por câmeras. Aparelho tinha WhatsApp do mercado e a conta ficou inacessível

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 10:14:35 Editado em 08.02.2026, 10:14:31
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Celular com WhatsApp de supermercado é furtado em Borrazópolis
Autor Celular continha o WhatsApp oficial do mercado - Foto: Ilustração/Reprodução

A Polícia Militar (PM) registrou um furto no Supermercado Casa Pereira, na Avenida Rio Grande do Sul, centro de Borrazópolis, no sábado (6).

Dois indivíduos entraram no local, fizeram compras e pediram a senha do wi-fi. Um deles deixou uma sacola de papel sobre o balcão e, discretamente, pegou um celular que estava embaixo. O ato foi gravado pelas câmeras de segurança, e o autor já foi identificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher é agredida com pedaço de pau e companheiro é preso em Faxinal

O celular preto com capinha azul, continha o WhatsApp oficial do mercado, usado para encomendas e comunicação com clientes. Desde o furto, a conta ficou inacessível, incluindo o WhatsApp Web.

A direção do supermercado alerta que qualquer mensagem suspeita deve ser ignorada. A PM registrou a ocorrência e encaminhou o caso à 53ª DRP de Faxinal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Borrazópolis Furto POLICIA MILITAR segurança supermercado Whatsapp
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline