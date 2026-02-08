Celular com WhatsApp de supermercado é furtado em Borrazópolis

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) registrou um furto no Supermercado Casa Pereira, na Avenida Rio Grande do Sul, centro de Borrazópolis, no sábado (6).

Dois indivíduos entraram no local, fizeram compras e pediram a senha do wi-fi. Um deles deixou uma sacola de papel sobre o balcão e, discretamente, pegou um celular que estava embaixo. O ato foi gravado pelas câmeras de segurança, e o autor já foi identificado.

O celular preto com capinha azul, continha o WhatsApp oficial do mercado, usado para encomendas e comunicação com clientes. Desde o furto, a conta ficou inacessível, incluindo o WhatsApp Web.

A direção do supermercado alerta que qualquer mensagem suspeita deve ser ignorada. A PM registrou a ocorrência e encaminhou o caso à 53ª DRP de Faxinal.

