Celebração de Corpus Christi reúne multidão de fiéis em Ivaiporã; veja

O trajeto recebeu o colorido de vários símbolos do Santíssimo Sacramento

Uma multidão participou nessa quinta-feira (8), em Ivaiporã, da celebração de Corpus Christi. O encontro aconteceu em uma missa no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves, presidida por Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus.

Após a missa, os católicos saíram em procissão pelas ruas seguindo até a Paróquia Bom Jesus, onde foram finalizadas as celebrações com a bênção do Santíssimo.

De acordo com o padre Célio Tarozo da Paróquia Bom Jesus de Ivaiporã, o momento religioso celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, uma homenagem ao sacrifício de Jesus Cristo feito por toda a humanidade.

“É uma manifestação da nossa fé no Cristo vivo, ressuscitado e verdadeiramente presente na eucaristia”, afirmou.

Como de costume, o trajeto da procissão recebeu o colorido de vários símbolos do Santíssimo Sacramento, além de mensagens que faziam alusão à trajetória de Cristo.

O arcebispo emérito Dom Luiz Soares Vieira, que sempre participa da solenidade de Corpus Christi em Ivaiporã, comentou sobre a felicidade de participar da celebração na cidade. “Venho com muita alegria e agradeço a Deus por ter me dado saúde e neste ano poder retornar de novo”.

