Cavalo se assusta com caminhão e é atropelado, em Faxinal

Atropelamento foi na continuação da Rua José Martins Vieira (Acesso Weckerlin) sentido a rodovia PR-272

A Policia Militar (PM) de Faxinal foi acionada na manhã de sexta-feira (28), para atendimento a ocorrência de atropelamento de animal.

No local, a equipe policial conversou com o solicitante. Ele relatou que transitava na continuação da Rua José Martins Vieira (Acesso Weckerlin) sentido a rodovia PR-272 quando acabou atropelando o cavalo.

Ele contou aos policiais que o animal estava solto no canteiro central quando se assustou com outro caminhão que vinha no sentido contrário, vindo a colidir na lateral de seu veículo. O animal morreu na hora.

Diante do exposto foi confeccionado o Boletim de Acidente de Trânsito – Bateu e o motorista orientado.