Cavalo invade rodovia e é atropelado por motociclista na PR-466

Um motociclista atropelou um cavalo no início da noite de sábado (28) na PR-466, em Borrazópolis, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu entre o Clube Abas Largas e a Pista de Motocross.

Segundo testemunhas, o animal escapou de uma pastagem e invadiu a rodovia. O condutor da moto, um jovem morador de Borrazópolis, acabou colidindo contra o cavalo e caindo na pista. Uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou o motociclista para o Hospital Municipal.

Já o animal estava muito ferido e foi arrastado para as margens da rodovia. A princípio, o animal seria sacrificado.

Outro acidente

A vítima de 28 anos que morreu na tarde de sábado (28) após ser atropelada enquanto colhia laranjas nas margens da BR-376, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, foi identificada como Keila Thomas da Silva, moradora de Apucarana. Para ler a matéria completa, clique aqui.



