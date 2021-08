Cavalo cai dentro de bueiro em São Pedro do Ivaí, no PR

Da Redação

Um cavalo que estava solto no Residencial Vale do Sol, em São Pedro do Ivaí, no Paraná, caiu em um bueiro e precisou ser resgatado por uma equipe da prefeitura municipal.

Moradores do bairro contaram que quando perceberam que o animal tinha caído e estava preso no bueiro já acionaram a prefeitura, que usou uma máquina e corda para resgatar o cavalo.

O animal ficou ferido e bastante assustado. Ele foi levado para receber atendimento veterinário. O caso é apurado e o dono do cavalo pode ser responsabilizado.

