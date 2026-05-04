Cavalgada do Trabalhador reúne cavaleiros e amazonas em Jandaia do Sul

A tradicional Cavalgada do Trabalhador reuniu cerca de 350 cavaleiros e amazonas na última sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, no município de Jandaia do Sul. O evento mobilizou tanto a comunidade local quanto comitivas de diversas cidades da região, que se encontraram para percorrer um trajeto de mais de sete quilômetros por estradas rurais da cidade.

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A programação oficial teve início às 10h, na Estação Ferroviária, com uma bênção conduzida pelo padre Onofre aos participantes. Antes da partida da tropa, o prefeito Ditão Pupio recepcionou o público e discursou sobre a importância de manter viva a tradição cultural no município. Após cumprirem o percurso pelo interior, os participantes retornaram ao ponto de saída, onde a festividade foi encerrada com um almoço.

A iniciativa foi organizada pela Associação dos Cavaleiros da Comunidade. Para a viabilização da cavalgada, o grupo contou com o apoio logístico e institucional da Prefeitura e da Câmara Municipal. A segurança ao longo de todo o percurso e no local de concentração foi garantida por equipes da Polícia Militar.