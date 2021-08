Castramóvel da Amuvi atende em Ivaiporã; veja

Da Redação

A unidade Castramóvel, um centro cirúrgico móvel para esterilização gratuita de animais da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) começou a atender nesta terça-feira (03) em Ivaiporã. É a primeira vez que a cidade recebe a unidade que deve ficar até o dia 18 realizando os atendimentos.

A unidade móvel é equipada com consultório e equipamentos para os veterinários realizarem atendimentos de esterilização. Os municípios que recebem a unidade participa com os medicamentos e a Amuvi com o veterinário que realiza a castração.

Segundo o secretário executivo da Amuvi, Alexandre Cantagallo, o programa tem como objetivo o controle da reprodução dos animais de rua, ou seja, cães e gatos. “O Castramóvel está rodando em todos as cidades do Vale do Ivaí. Se a gente tem um animal castrado, a tendência é diminuir e até acabar a população de animais de rua”, disse

Ainda segundo Alexandre, desde que foi lançado há pouco mais de um ano o programa já castrou 1.6 mil animais. “Um casal criando de dois a oito filhotes, em 10 anos gera de 8 a 10 milhões de animais”.

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, destacou a importância do programa da Amuvi, para os municípios do Vale do Ivaí. “Fazendo em conjunto, consegue-se fazer muito mais. Atendendo todos os municípios da Amuvi diminui a quantidade de animais na rua, diminui as doenças e maus tratos. Cuidar dos animais é função também das prefeituras e com a ajuda da Amuvi e mais a estrutura de cada município fica muito mais fácil”.

Na oportunidade, Alexandre entregou ao prefeito Carlos Gil, um oficio da Amuvi solicitando que o Castramóvel de Ivaiporã, acompanhe o da associação em outras cidades do Vale do Ivaí. “Para nós é muito importante e eu concordo em fazer a cessão de uso. Não é uma doação, mas para isso, precisa passar pela Câmara de Vereadores, e acredito que será aprovado. E o trabalho da Amuvi vai ficar mais efetivo, podendo trabalhar dobrado”, completou Carlos Gil.

Os proprietários de animais em Ivaiporã que quiserem agendar o procedimento para seus animais, deverão se cadastrar no Departamento Municipal de Meio Ambiente, munidos de CPF, RG, comprovante de residência e de rendimento.

“Nessa primeira etapa, os requisitos para atendimento são cachorros de rua e de animais de famílias de baixa renda. Nós estamos começando com famílias com rendimento familiar até R$ 1.5 mil reais, podendo passar até R$ 3 mil, dependendo do número de cadastros” explicou a diretora do Meio Ambiente de Ivaiporã, Denise Kusminski. Veja:

