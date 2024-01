Castramóvel chega em Rio Bom e deve atender quase 200 animais; confira

O município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, vai receber o castramóvel da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) entre os dias 9 e 19 de janeiro. A partir desta terça-feira (9), animais de rua e também da população em geral serão castrados de forma gratuita por uma equipe profissional da área veterinária.

O veículo tem percorrido toda a região para fazer a castração de cachorros e gatos, com o objetivo de reduzir a população de animais de rua. O secretário Municipal de Agricultura, João Emanuel Menezes, salienta a importância desse trabalho. "Em janeiro de 2023, castramos 89 animais através de uma parceria com o Governo do Estado. Agora, em janeiro de 2024, vamos mais do que dobrar esse número, através deste brilhante projeto da Amuvi", destaca.

Conforme informações, a expectativa é que sejam castrados de 160 a 200 animais em Rio Bom. Menezes recorda que os moradores que se inscreveram para o projeto devem procurar a sede da Secretaria de Agricultura para assinar a documentação necessária para a cirurgia.

"É muito importante para quem fez o cadastro ir até a Secretaria de Agricultura de Rio Bom, dar o nome e fazer o cadastro certinho, marcando o horário, para que as cirurgias aconteçam da melhor forma possível, lembrando também que todos os animais que foram resgatados de rua também serão castrados", finaliza o secretário.

