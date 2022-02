Castrámovel atende no Parque Ambiental Jardim Botânico

Da Redação

Em 2 semanas, a previsão da Prefeitura de Ivaiporã e da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) é castrar entre 120 e 150 cães e gatos no Castramóvel da Amuvi – instalado no Departamento Municipal de Meio Ambiente, que fica anexo ao Parque Jardim Botânico.

A Amuvi fornece a estrutura móvel com consultório, instrumentos cirúrgicos e veterinária, enquanto o município de Ivaiporã disponibiliza medicamentos e profissionais da área veterinária para auxiliar nos procedimentos.

Segundo a diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski, a prioridade é dada aos animais pertencentes a famílias baixa renda e aos cães e gatos de rua. “Conforme diminui a lista de famílias baixa renda, oportunizamos o serviço aos animais das demais famílias que manifestam interesse em castrar”, avisou Denise Kusminski.

Pelas regras do Governo Federal, em 2021, considera-se baixa renda quem recebe de meio salário mínimo (R$550) por pessoa, e famílias que ganham até 3 salários mínimos.

O secretário executivo da Amuvi, Alexandre Cantagallo, acompanha em Ivaiporã o atendimento aos animais, que encerrará no dia 11 de fevereiro. “Em agosto de 2021, castramos 91 animais. Desta vez, calculamos castrar entre 120 e 150 cães e gatos. Trata-se de uma parceria que gera economia aos municípios da Amuvi, porque manter o Castramóvel em funcionamento requer muito investimento”, explicou Alexandre Cantagallo.

Este ano, o Castramóvel da Amuvi voltará nas seguintes datas: 28 de março a 8 de abril, 11 a 22 de julho, e de 31 de outubro a 11 de novembro.

“Foi uma grande solução apresentada pela Amuvi, visando especialmente controlar a quantidade de animas nas ruas, permitindo economia aos cofres públicos”, observou o prefeito em exercício Marcelo Reis.