Casos de dengue aumentam 220% na região; veja situação por município

Mais de mil casos de dengue foram registrados nas últimas semanas na região da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana. Os números constam na atualização do boletim epidemiológico da dengue, publicada nesta terça-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde. No período entre a última publicação – divulgada em 19 de dezembro de 2023 – a região passou de 464 para 1.488 casos confirmados, um aumento de 220%.

Dos 17 municípios da Regional, 16 registram casos da doença e quatro estão em epidemia: Apucarana, Borrazópolis, Jandaia do Sul e Kaloré.

Sede da regional e maior município da região, Apucarana lidera em casos – 801 – e também registra o maior aumento de registros, tanto em números absolutos quanto percentuais. No boletim de 19 de dezembro eram 152 casos, um aumento de 649 casos, o que representa 427%.

Também em epidemia, Borrazópolis passou de 40 para 129 registros, um crescimento de 222% entre a publicação dos dois boletins.

Em Jandaia do Sul, segundo o boletim, são 479 casos, um aumento de 127% em relação a dezembro, quando o município registrava 211 confirmações. A atualização do boletim da Sesa não leva em consideração os resultados de exames mais recentes. Nesta terça-feira, a prefeitura de Jandaia do Sul divulgou que o município tem 587 casos positivos.

O boletim também confirmou casos em municípios onde a dengue ainda não havia chegado em dezembro, caso de Califórnia (2), Marumbi (2) e Mauá da Serra (1). Apenas dois municípios da 16ª RS não têm casos de dengue: Rio Bom e Novo Itacolomi.

Segundo levantamento da Sesa, a 16ª RS é a regional com maior número de casos de dengue no estado.

22 RS

O boletim da Sesa também registrou um aumento de 131% nas confirmações de dengue na 22ª RS de Ivaiporã, que passou de 318 para 737 casos. Sede da regional e enfrentando uma epidemia, o município de Ivaiporã tem 138 casos registrados, um aumento de 213% em relação ao boletim anterior, quando eram 44 registros. Outros municípios da regional em epidemia são Lidianópolis (211) e Lunardelli (235).

CASOS NA REGIÃO

16ª Regional de Saúde

APUCARANA – 801

ARAPONGAS – 23

BORRAZÓPOLIS – 129

CALIFÓRNIA - 2

CAMBIRA – 3

FAXINAL – 13

GRANDES RIOS – 2

JANDAIA DO SUL – 479

KALORÉ – 13

MARILÂNDIA DO SUL – 2

MARUMBI – 2

MAUÁ DA SERRA – 1

SABÁUDIA – 2

SÃO PEDRO DO IVAÍ – 11

22ª Regional de Saúde

ARAPUÃ – 1

CRUZMALTINA - 6

IVAIPORÃ – 130

JARDIM ALEGRE – 10

LIDIANÓPOLIS - 211

LUNARDELLI – 235

ROSÁRIO DO IVAÍ – 1

SÃO JOÃO DO IVAÍ - 3

