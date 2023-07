Caseiro solta bombinhas para espantar invasores de pesqueiro

Após soltar as bombinhas os invasores correram em direção a uma mata e não foram encontrados

Na madrugada desta quinta-feira (27), por volta das 3h30, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncia anônima de uma possível situação de disparos de arma de fogo em um pesqueiro localizado na PR-466, em Jardim Alegre, no centro norte do Paraná.

No local os policiais militares conversaram com o caseiro que relatou que foi acordado com o alarme das câmeras de monitoramento disparado em seu celular.

Pelas imagens das câmeras observou movimentação de pessoas, diante disso ele soltou várias bombinhas para espantar os autores, que correram em direção à mata nos fundos do pesqueiro tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram buscas pelo local, porém os suspeitos não foram encontrados.

O caseiro foi orientado quanto aos procedimentos. Posteriormente a equipe policial confeccionou o B.O.U que será encaminhado para Polícia Civil para dar prosseguimento ao caso.

