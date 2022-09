Casas do programa Vida Nova serão entregues em breve em Jandaia do Sul

Da Redação

Em algumas semanas, Jandaia do Sul deve dar início a um dos maiores projetos de revitalização de fundo de vale, uma área conhecida hoje como a Favela do Marumbizinho. É uma área próxima ao centro da cidade, onde estão as nascentes que compõem o rio que abastece a cidade.

A transformação da área em um equipamento público vai começar pela remoção das 75 famílias que ocupam o local há décadas. Há relatos de famílias que estão na área desde os anos de 1960. Elas vão ganhar casas novas, que estão sendo construídas nas imediações da antiga estação ferroviária da cidade, que também integra um amplo projeto de revitalização, cujo processo licitatório deve ser aberto até o final de setembro de 2022.

A revitalização envolve uma área com mais de 50 mil metros quadrados no fundo de vale que fica na Vila Santo Antônio. O prefeito Lauro Júnior explica que a completa recuperação da área é um projeto de longo prazo, que será realizado em etapas, até que o local seja transformado em um importante equipamento público da cidade, com a implantação de um lago, ampla área pública de lazer e cuidados ambientais e paisagísticos. Atualmente, explica, o projeto está na fase de levantamentos topográficos do futuro parque ecológico.

O primeiro passo, que deve ocorrer ainda nesse ano, é a remoção das 75 famílias que hoje ocupam a área de nascente, sem sistema de água e esgoto, em vulnerabilidade social.

“Assim que as novas casas estiverem prontas, vamos iniciar a remoção dessas famílias, que vão para um lugar muito bem estruturado, onde terão uma vida mais digna” - Lauro Júnior, prefeito - Lauro Júnior, prefeito

VIDA NOVA

O desfavelamento é um projeto piloto no Paraná, dentro do programa Vida Nova, do Governo do Estado, executado pela Cohapar e que envolve outros 16 órgãos públicos. Basicamente, o programa anunciado pelo governo ainda no final de 2019 – e que teve o cronograma prejudicado com os atrasos decorrentes da Covid19 – pretendia a construção de casas para mais de 80 mil famílias que, na época, estavam instaladas em quase mil assentamentos urbanos precários em todo o Paraná.

As 75 casas para abrigar as famílias já estão na reta final das obras. A obra está orçada em R$ 2,5 milhões, sendo metade disso como contrapartida do município, que entrou com o terreno e parte de infraestrutura do novo conjunto residencial.

O projeto Vida Nova, iniciado por Jandaia do Sul, atende essencialmente famílias em vulnerabilidade social. Os contemplados são reconduzidos para casas populares construídas pela Cohapar em local dentro da sede urbana do município. Os proprietários não terão nenhum custo pelas novas moradias.

