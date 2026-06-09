Casal troca acusações de agressão após discussão em Ivaiporã

Um casal apresentou versões diferentes sobre uma briga registrada na tarde de segunda-feira (8), na Vila São José, em Ivaiporã. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encaminhou o caso para a Polícia Judiciária.

Segundo o homem, o relacionamento vinha sendo marcado por desentendimentos nos últimos dias. Ele afirmou que deixou a casa após uma discussão ocorrida durante a madrugada.

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Ainda conforme o relato, ele voltou à residência por volta das 16h para buscar pertences pessoais. Nesse momento, a companheira teria o agredido com arranhões, tapas e chutes.

O homem disse aos policiais que sofreu ferimentos no rosto. A camiseta dele também estava rasgada. Após ouvir a primeira versão, a equipe policial foi até a residência da mulher. Ela apresentou uma versão diferente dos fatos.

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Segundo relato a PM, ela estava em um bar quando o companheiro chegou ao local e passou a ofendê-la. Depois disso, ela foi para casa e afirmou que ele a seguiu.

Ainda conforme o relato dela, uma nova discussão começou na residência. A mulher disse que foi agredida com socos na boca e na cabeça.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Judiciária.

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