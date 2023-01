Casal suspeito de tráfico de drogas é preso pela ROTAM em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), prenderam em Ivaiporã e encaminharam à 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP) um casal suspeito de tráfico de drogas.

continua após publicidade .

Na tarde de quarta-feira (24), por volta das 16h50, a equipe ROTAM na Rua Pato Branco, Vila Monte Castelo, próximo a uma casa alvo de denúncias de tráfico de drogas, avistou dois homens que ao notarem a presença da equipe policial tentaram se evadir do local, um para cada lado, um deles guardou algo em uma carteira de cigarros.

LEIA MAIS: Motociclista é encaminhado à UPA de Ivaiporã, após queda de moto

continua após publicidade .

Diante da atitude suspeita, foi realizada abordagem e encontrado na carteira de cigarros duas pedras de crack, pesando aproximadamente 520 miligramas.

Questionado sobre a droga, o abordado afirmou que havia acabado de adquirir a droga na casa de portão branco com um homem loiro. Relatou ainda que pagou pela droga a quantia de R$ 20,00 e que viu o homem pegar a droga em um potinho ao lado da mulher na varanda.

Diante do flagrante de tráfico de drogas os policiais foram à residência. Realizada abordagem nos suspeitos, ao lado deles sobre uma mesa havia um potinho com quatro pedras de crack, um caderno com diversas anotações referentes ao tráfico de drogas e com a mulher foi encontrado R$100,00 em dinheiro.

Diante dos fatos o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 54ª DRP. Durante a abordagem o suspeito passou a equipe o nome de seu irmão, sendo descoberto a falsidade somente após consultas junto ao banco de dados através de fotos de prisões anteriores.

Siga o TNOnline no Google News