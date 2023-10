Casal suspeito de tráfico de drogas é preso em Lunardelli

Na noite de quarta-feira (25), a Rotam da 6ª CIPM prendeu em Lunardelli, um casal suspeito de tráficos de drogas. O caso foi na Rua João Morais dos Santos, no conjunto Odilon Carvalho.

Após denúncias de que um casal estaria praticando tráfico de drogas nas proximidades da Praça, onde fica a imagem de Santa Rita de Cássia, a equipe policial intensificou o patrulhamento pela região quando avistou um VW Gol preto estacionado em frente a uma casa. O passageiro desceu e efetuou uma transação suspeita com o morador no portão, antes de partir rapidamente.

Agindo com base nas informações recebidas e na suspeita fundamentada, a equipe abordou os ocupantes do veículo. Durante as buscas encontrou 700 miligramas de cocaína, que segundo o abordado teria pagado R$60,00 via PIX.

Diante das suspeitas de que a casa funcionava como um ponto de venda de drogas, os policiais se dirigiram ao local.

O casal foi abordado no banheiro, tentando se livrar das drogas descartando no vaso sanitário e no ralo da pia, mas antes que fossem para o esgoto, foram recuperadas três buchas de cocaína e duas pedras de crack, totalizando 800 miligramas. Foi relatado pelos abordados que foram dispensados no vaso aproximadamente 15 buchas de cocaína e 10 pedras de crack.

Dentro da residência, a polícia encontrou 5,9 gramas de maconha, R$ 124,00 em dinheiro, um caderno com anotações vinculadas ao tráfico de drogas e dois celulares com evidências de negociações por WhatsApp e pagamentos via PIX. A equipe policial do destacamento de São João do Ivaí prestou apoio na ocorrência.

Ainda segundo a PM, ambos foram detidos e levados à Delegacia de Polícia, sendo que um deles possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de um histórico criminal que incluía agressão a agentes de segurança pública no Mato Grosso do Sul.

