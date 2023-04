Casal se desentende e mulher atinge marido com golpe de faca

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A equipe foi acionada via COPOM informando que na Rua São Paulo em Faxinal, um casal teria entrado em desinteligência sendo que a esposa teria lesionado o esposo com um golpe de faca, que também os filhos do casal estariam em situação de risco.

continua após publicidade .

No local em contato o homem, ele passou a relatar a Polícia Militar (PM) que teve um desentendimento com sua convivente e que em determinado momento a mesma desferiu um golpe de faca em seu braço esquerdo causando uma visível lesão.

- LEIA MAIS: Conselho Tutelar põe fim a festa em chácara ao achar menores e bebidas

continua após publicidade .

Porém, afirmou para os policiais que não tinha interesse em representar e afirmou que iria passar a noite em outro local.

Diante dos fatos a equipe orientou vítima bem como visualizou as crianças no interior da residência não sendo possível constatar que estivessem em situação de risco.

Logo após a equipe deixar o local, a mulher acionou a equipe novamente onde passou a relatar que o convivente retornou para a casa para pegar dinheiro para passar a noite.

continua após publicidade .

Eles tiveram mais uma desinteligência e em determinado momento pegou o aparelho de telefone celular da mulher e atirou no chão vindo a danificá-lo.

Na sequência, o homem deixou o local tomando rumo ignorado. A equipe novamente orientou a mulher e elaborou B.O.U.

Siga o TNOnline no Google News