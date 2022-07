Casal sai para trabalhar e tem residência furtada em Ivaiporã

Da Redação



Um casal foi vítima de furto na Rua Ucrânia, em Ivaiporã. O crime ocorreu na terça-feira (12), enquanto a vítima e a esposa estavam trabalhando fora de casa. A Polícia Militar (PM) realizou rastreamentos na região onde ocorreu o crime, no entanto, nenhum suspeito foi localizado.

A equipe de serviço foi solicitada a comparecer até Rua Ucrânia, por volta das 15h30, onde segundo informações repassadas ao COPOM havia ocorrido furto em residência.

Chegando ao local foi feito contato com o solicitante, ele relatou que junto com a esposa saíram para trabalhar por volta de 8 horas. Quando retornaram às 15h30 sentiu falta de uma lavadora de roupas que ficava no fundo da casa.

A casa estava trancada, bem como, no portão não havia sinais de arrombamento. Nos fundos da casa tem um terreno baldio e o muro que faz divisa é baixo roporcionando fácil acesso ao local onde se encontrava o objeto que foi furtado.

O casal foi orientado pelos policiais quanto aos procedimentos que requer o caso.

