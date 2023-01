Casal morre em acidente com moto entre Grandes Rios e Rosário do Ivaí

Da Redação

O acidente foi no início da madrugada deste domingo (29), por volta das 1h30

Um casal que estava em uma motocicleta morreu em um acidente de trânsito, entre Grandes Rios e Rosário do Ivaí.

O acidente foi no início da madrugada deste domingo (29), por volta das 1h30, na rodovia PR-082.

De acordo com as informações iniciais, as vítimas eram marido e mulher. Eles estavam transitando em uma motocicleta quando ocorreu uma queda.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O local foi isolado para o trabalho de perícia pela Criminalística. Os corpos serão recolhidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã.