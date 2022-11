Casal gaúcho desafia e vence Circuito Ivaí Adventure

Da Redação

O casal Sidnei e Karin Wildner Collett, acompanhado do pequeno pet Teddy, desafiou e venceu a elevada altimetria do Circuito Ivaí Adventure realizado na última semana. Oriundos de Lajeado, no Rio Grande do Sul, eles aproveitaram as férias para pedalar e escolheram as cidades de Ivaiporã, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios, Lidianópolis e Jardim Alegre para a prática de do cicloturismo.

No dia 22 de novembro, eles chegaram em Ivaiporã. Na cidade, eles visitaram a embaixadora do circuito, a ciclista Silvia Nard Sanches, e aproveitaram para realizar um pedal curto e conhecer a cidade. No dia seguinte, dia 23 de novembro, os gaúchos saíram de Ivaiporã em direção a Ariranha do Ivaí pedalando até o Salto do Ariranha, passando pelo Bairro Alecrim onde se hospedaram no Ariranhas Aqua Park.

No dia 24, o casal percorreu o trecho que liga Ariranha do Ivaí a Rio Branco do Ivaí, e cruzou o Rio Ivaí de bote e almoçou em Porto Espanhol.

No terceiro dia a aventura foi no trecho que abrange o interior de Rio Branco do Ivaí, passando pela Árvore da Vida, Igreja do Eco, Escola Abandonada e os distritos de Pinhal Grande e Embueiro, onde ao entardecer foram recebidos na Prefeitura Municipal pelos secretários Jason Desplanches (Financeiro) João Maria Oliveira (Esportes) e Junior Moreira (Turismo) onde os mesmos entregaram aos ciclistas medalhas de lembrança da região, a noite o casal provou a gastronomia local do Vivendas Gastrobar.

4º dia de pedal

Completando o quarto dia de pedal pesado, no dia 26, o trecho foi de Rio Branco do Ivaí a Grandes Rios passando pelo distrito de Flórida do Ivaí. Encerrando no domingo, dia 27 a última etapa iniciando em Grandes Rios, cruzando o rio Ivaí (desta vez de balsa) passando por Lidianópolis e Jardim Alegre, onde o casal finalizou com um beijo de superação na Torre Eiffel em Ivaiporã.

Ao todo, foram 244,7 km percorridos em 27 horas e 44 minutos de tempo pedalando numa altimetria de 6.466 metros. O circuito Ivaí Adventure foi idealizado pela vereadora e presidente da Câmara, Gertrudes Bernardi, em parceria com os secretários de Turismo e prefeitos dos seis municípios e completou 1 ano de inauguração no dia 19 de novembro. A atividade é uma parceria entre as prefeituras locais junto do Governo do Estado, através da Superintendência do Esporte (Paraná Esporte), que contemplou a região com a sinalização junto ao Programa Pedala Paraná.

