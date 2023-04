Casal fica ferido em capotamento de carro na PR-082 em S. João do Ivaí

Da Redação

Um carro com placas de Mandaguari capotou na manhã deste domingo (09), feriado de Páscoa, na PR-082, próximo à ponte sobre o Rio da Bulha, entre o trevo de São João do Ivaí e o distrito de Luar.

Segundo informações, um casal de Mandaguari estava no carro e o motorista se perdeu, vindo a sair da pista e capotar.

A equipe do Samu de São João do Ivaí foi acionada para prestar socorro, pois as vítimas apresentavam escoriações, mas sem gravidade.

Até o fechamento dessa matéria a Polícia Rodoviária não tinha sido acionada para o acidente. Não se sabe ao certo as circunstâncias do acidente.

* Com informações Canal HP

