Casal fica ferido após sofrer queda de motocicleta em Ivaiporã

Um homem, de 37 anos e uma mulher de 33 anos, ficaram feridos após uma queda de moto na noite de quarta-feira (10), na rodovia Nicolau Koltun, em Ivaiporã.

Por volta das 20h10, a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento na estrada do Jacutinga. No local a equipe do Siate/Corpo de Bombeiros prestou atendimento ao casal que estava em uma motocicleta Honda CG 125 Fan vermelha.

Tanto o motociclista como a esposa que estava na garupa tiveram ferimentos leves. Após os primeiros socorros as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã.

A motocicleta foi recolhido pela PM junto ao pátio do Detran. Foi constatado via sistema que o condutor da motocicleta não possui CNH.

