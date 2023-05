Casal fica ferido após acidente na BR-376, entre Jandaia e Mandaguari

Da Redação

Queda de moto aconteceu nesta tarde de segunda

Um casal que estava em uma motocicleta ficou ferido após sofrer um grave acidente na tarde desta segunda-feira (1º), por volta das 14h20, na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, próximo à Granja Figueiredo, no norte do Paraná.

A Defesa Civil de Jandaia atendeu o condutor, de 23 anos, que sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura na clavícula, ferimentos considerados moderados, segundo os socorristas, que informaram que ele estava consciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local e prestou atendimento à garupa, de 27 anos, que teve ferimentos mais graves.

As duas vítimas precisaram ser encaminhadas ao Hospital da Providência de Apucarana. Aos socorristas da Defesa Civil, o motociclista disse que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva na pista. Ele também contou que mora em Mandaguari e estava retornando de Bom Sucesso, onde a namorada reside.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para o local.

