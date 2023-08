Casal é suspeito de furtar aparelho eletrônico e dinheiro em Ivaiporã

O furto aconteceu em uma residência na Rua Visconde do Rio Branco

Na tarde de domingo (13) a Polícia Militar foi acionada em atendimento a uma situação de furto na Rua Visconde do Rio Branco, em Ivaiporã.

No local em contato com o solicitante, ele relatou aos agentes da PM que os possíveis autores do furto seria um casal já conhecido.

Segundo o solicitante teriam furtado um aparelho conversor digital de marca Aquário e a quantia de R$ 750,00 em espécie.

O solicitante foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis. Em seguida a equipe realizou patrulhamento pelas redondezas em busca dos possíveis autores do furto, porém sem sucesso.

Marido acusa esposa de furto (outro caso)

Ainda em Ivaiporã, na Av. Maranhão, um homem acusou a esposa de furtar R$ 800,00 em dinheiro que estava em seu quarto, depois ela saiu da casa e não havia ainda retornado. O casal dorme em quartos separados.

O caso foi registrado pela PM no domingo, por volta das 11h30. Diante da situação, os policiais militares orientaram a vítima quanto às medidas cabíveis ao caso.

