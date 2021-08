Casal é socorrido com ferimentos em acidente na PR-466

Da Redação

Acidente foi no quilômetro 134, próximo a subestação de Furnas

Um casal teve ferimentos em um acidente de carro no final da tarde de domingo (1º ) na Rodovia Pr-466, em Manoel Ribas. As vítimas foram socorridas por populares e levadas ao Hospital Municipal de Manoel Ribas.

O acidente que envolveu um VW Parati com placas de São João do Ivaí foi no quilômetro 134, próximo a subestação de Furnas. O carro saiu da pista e bateu em uma árvore.

Atenderam a ocorrência, a Polícia Rodoviária Estadual de Pitanga e Bombeiros da Defesa Civil de Manoel Ribas.

