Casal é preso por tráfico de drogas no Centro de São João do Ivaí

Ação apreendeu porções de cocaína, maconha, dinheiro e joias em dois endereços; suspeito já cumpriu mais de três décadas na prisão

Um homem e uma mulher foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na noite deste sábado (24), no Centro de São João do Ivaí. O suspeito principal, apontado por denúncias como responsável por trazer entorpecentes da região de Maringá para revender no município, já possui histórico criminal extenso e acumula cerca de 35 anos de reclusão no sistema prisional.

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A abordagem inicial ocorreu em um bar localizado na Avenida Manoel Alves Costa. Durante a revista no veículo utilizado pelo suspeito, os policiais encontraram dinheiro trocado, celular, pequenas porções de cocaína e maconha, além de três brincos com características de ouro, que teriam sido aceitos como pagamento ou troca por entorpecentes.

Na sequência da ocorrência, as equipes foram até um segundo endereço indicado como ponto de armazenamento e venda dos produtos ilícitos. No local, outra quantidade significativa de maconha e mais papelotes de cocaína foram apreendidos, resultando também na detenção de uma mulher.

Ao todo, a fiscalização recolheu 115 gramas de maconha, mais de 8 gramas de cocaína divididos para venda, cerca de R$ 400 em espécie, dois telefones celulares, as joias e o automóvel. A dupla e todo o material recolhido foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para a formalização do flagrante.