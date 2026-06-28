Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
COMBATE ÀS DROGAS

Casal é preso pela Rotam suspeito de tráfico de drogas em Faxinal

Policiais apreenderam cocaína, crack e um veículo durante a ação no Conjunto Nutrimil

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 11:35:19 Editado em 28.06.2026, 11:35:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é preso pela Rotam suspeito de tráfico de drogas em Faxinal
Autor Ao todo, foram apreendidos 36,4 gramas de cocaína, 9,8 gramas de crack - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (27), um homem e uma mulher foram presos por suspeita de tráfico de drogas em Faxinal, no Vale do Ivaí. A ação foi realizada por equipes da Rotam e da Rádio Patrulha Auto (RPA), após informações sobre a possível comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram um veículo VW Parati na Rua João Leandro Barbosa, no Conjunto Nutrimil. Durante a revista, os ocupantes estavam com uma porção de cocaína.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido com suspeita de fratura

Na sequência, os policiais realizaram buscas em um imóvel ligado aos suspeitos. No local, encontraram outras porções de cocaína e crack.

Ao todo, foram apreendidos 36,4 gramas de cocaína, 9,8 gramas de crack e o veículo utilizado pelos suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com as drogas apreendidas, para os procedimentos da Polícia Judiciária. A Polícia Militar não informou a identidade dos envolvidos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cocaína crack Faxinal POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV