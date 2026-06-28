Casal é preso pela Rotam suspeito de tráfico de drogas em Faxinal

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Policiais apreenderam cocaína, crack e um veículo durante a ação no Conjunto Nutrimil

Na noite de sábado (27), um homem e uma mulher foram presos por suspeita de tráfico de drogas em Faxinal, no Vale do Ivaí. A ação foi realizada por equipes da Rotam e da Rádio Patrulha Auto (RPA), após informações sobre a possível comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, os policiais abordaram um veículo VW Parati na Rua João Leandro Barbosa, no Conjunto Nutrimil. Durante a revista, os ocupantes estavam com uma porção de cocaína.

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Na sequência, os policiais realizaram buscas em um imóvel ligado aos suspeitos. No local, encontraram outras porções de cocaína e crack.

Ao todo, foram apreendidos 36,4 gramas de cocaína, 9,8 gramas de crack e o veículo utilizado pelos suspeitos.

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O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com as drogas apreendidas, para os procedimentos da Polícia Judiciária. A Polícia Militar não informou a identidade dos envolvidos.

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