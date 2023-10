Casal é preso em Ivaiporã suspeito de tráfico de drogas e furto

Na cidade de Ivaiporã, a equipe Rotam em conjunto com RPA e Agência Local de Inteligência (ALI) prenderam um casal suspeito de tráfico de drogas e furto em lojas. A ação policial foi na segunda-feira (30), por volta das 17h40, após denúncia de venda de maconha em uma residência na Rua Cornélio Procópio.

Conforme a Polícia Militar (PM), na chegada ao local foi possível a equipe Rotam constatar a veracidade em relação a um pé de maconha em um vaso que se encontrava no quintal.

Sendo então feito contato com os moradores, eles afirmaram que na residência só havia uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, sendo apresentado à equipe um pote contendo 40 gramas de maconha

Entretanto, com a realização da busca domiciliar, foi encontrado no guarda-roupas do casal, três tijolinhos de maconha pesando 78 gramas; 83 sacos ziper contendo maconha pesando 219 gramas; um invólucro com 29 gramas de sementes de cannabis sativa, 21 embalagens de seda; uma balança de precisão e dezenas de sacos ziper e R$54,00 reais em dinheiro. Sendo então dada voz de prisão ao casal.

Além das acusações relacionadas ao tráfico de drogas, o casal foi interrogado sobre a origem de algumas roupas que estavam na casa. Eles alegaram que trocaram por maconha com um usuário de drogas.

Porém, durante a confecção do BOU, a mulher ao ser confrontada com a possibilidade de ela ser a autora dos furtos dos objetos, ela assumiu que praticou o furto em lojas em Ivaiporã. Também se fez presente na 6ª Companhia, a gerente de uma das lojas possivelmente furtadas e reconheceu as roupas e a autora.

O Conselho Tutelar também foi acionada, uma vez que havia cinco crianças que eram filhos do casal e estavam na residência. .

Ainda segundo a PM, autor dos crimes possui diversos registros de ocorrências anteriores por diferentes delitos, incluindo furto, receptação e tráfico de drogas.

