Casal é preso em Ivaiporã, ela por embriaguez e ele por posse de arma

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um casal foi preso na madrugada deste sábado (10) em Ivaiporã no Paraná, por volta de 1 hora. A mulher segundo a Polícia Militar (PM) estaria dirigindo embriagada, o carona por posse irregular de arma de fogo.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe de serviço foi acionada para a região central da cidade, onde segundo denúncias anônimas um Fiesta branco estaria trafegando pela contramão de direção.

- LEIA MAIS: Ladrão é preso pela Polícia Militar após furto em lojas de Ivaiporã

continua após publicidade .

Foi realizado patrulhamento e localizado o automóvel alvo das denúncias trafegando na Rua Ribeirão Preto.

Na abordagem foi constatado que a motorista estava em visível estado de embriaguez. Ela realizou o teste do bafômetro que constatou 0,91 mg/l de álcool no sangue.

Com o passageiro num primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em revista veicular foi encontrado debaixo do banco do carona uma arma de fogo, marca Smith, calibre 32 long CTG, com a numeração suprimida e com três munições intactas.

continua após publicidade .

Diante das circunstâncias foram lidos os direitos constitucionais ao casal, e dada voz de prisão a mulher por conduzir veículo sob influência de álcool, e o homem por posse irregular de arma de fogo.

Ambos foram conduzidos à sede da 6ª CIPM para lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O carro foi recolhido ao pátio PM.

Siga o TNOnline no Google News