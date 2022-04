Casal é preso em flagrante após roubo em residência

Da Redação

Foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (14), um casal em Jardim Alegre pelo crime de roubo. Segundo a Polícia Militar o crime foi por volta das 21h30, na Rua Santo Antônio, no centro da cidade.

A equipe de serviço foi chamada, e em contato com vítima, ela relatou que estava em sua residência, quando ouviu o barulho de alguém entrando pelo portão. Após baterem na porta, e como se encontrava aberta, uma mulher baixa loira e magra e um homem baixo moreno e magro entraram na casa.

O homem que posteriormente foi encontrado com duas facas na cintura, foi direto a sala e pegou um televisor tela plana 44’ marca Panasonic com controle e fio, a mulher foi até a cozinha da residência e subtraiu outros objetos.

A vitima disse ainda, que quando saiam da residência, o casal passou a ameaçar “se você avisar a polícia, vamos voltar aqui na sua casa e te bater".

De posse das características repassadas pela vítima, a equipe saiu em diligências pelas proximidades do local, e na Rua Ivaiporã, em meio a uma mata, logrou êxito em localizar o casal com as características, sendo de imediato realizado a abordagem ao casal.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso do homem, o controle da televisão roubado e duas facas na cintura. Ao serem questionados a respeito dos fatos, ambos confirmaram a autoria do roubo, e apontaram o local onde haviam escondido os demais objetos, próximo do local onde estavam no meio de uma mata .

No local indicado pelo casal, foi encontrado o televisor Panasonic 44”, três panelas, um ferro de passar roupa, uma foice, um faca com cabo de madeira, um pacote de açúcar de 2 kg, um pacote de café 500 gramas e quaatro pacotes de bolacha de maizena.

Foi dado voz de prisão ao casal, sendo necessário o uso de algemas, visto que o casal se encontrava muito nervoso e agitado, e para conter o receio de fuga, onde foi solicitado o apoio da RPA de Ivaiporã, e juntamente com objetos, vítima e os detidos, foram conduzidos até a 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para providências.