Casal é preso e quatro armas de fogo são apreendidas pela PM

A Polícia Militar prendeu um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 28 anos, na tarde deste sábado (12), na zona rural de Novo Itacolomi, no bairro Santa Rita. Quatro armas de fogo e R$ 88,5 mil em cheques foram apreendidos.

De acordo com a PM, a ex-namorada do rapaz registrou um boletim de ocorrência no último domingo (6), informando que o suspeito teria efetuado dois disparos com uma arma em via pública, na área central de Novo Itacolomi, como forma de intimidá-la.

Após o registro do boletim, a polícia ainda identificou que o homem estava com um mandado de prisão em seu desfavor por descumprir uma medida protetiva de urgência, expedido pela comarca de Apucarana.

Os policiais foram neste sábado até a casa do suspeito e cumpriram o mandado de prisão. Ainda durante a ocorrência, as equipes encontraram, tanto na residência do detido, quanto na casa da namorada dele, quatro armas de fogo, que não possuíam documentação. As armas, um calibre 38 taurus, um revólver calibre 32 taurus, uma espingarda cano curto (pistolão) calibre 36 rossi e uma espingarda cano curto (pistolão) calibre 32 boito foram apreendidas junto com suas munições.

A polícia também localizou R$ 285 em dinheiro, R$ 88.500 em cheques, um relógio dourado, uma corrente de pulso dourada, uma carteira com documentos e dois celulares, que foram também apreendidos.

O homem e a namorada devem responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Eles foram encaminhado para a delegacia de Apucarana.