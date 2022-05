Casal é preso com 725 maços de cigarros contrabandeados

Da Redação

Os policiais encontraram dentro do carro 29 caixas cada uma com 25 maços de cigarros

Um casal foi preso, na madrugada de sábado (31), por volta das 4 horas, depois de ser flagrado com 725 maços de cigarros contrabandeados dentro do carro, em São João do Ivaí (PR).

Segundo a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a equipe ROTAM em patrulhamento pela rodovia PR-082 quando abordou um VW/Parati abalroado de cigarros.

Os policiais encontraram 29 caixas, cada uma com 25 maços de cigarros, vindos do Paraguai, totalizando 725 maços.

O casal foi preso em flagrante por contrabando e junto com o material apreendido, entregues à delegacia da Polícia Federal, onde ficaram à disposição da Justiça. Ainda segundo a PM, o casal é residente em Londrina.